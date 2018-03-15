Від 70 до 450 євро: стартував прийом заявок на квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. УЄФА відсьогодні розпочав офіційний прийом заявок на отримання квитків на фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві 26 травня, передає УНН.
Ціни на квитки різняться залежно від категорії. Найдешевші – квитки 4-ї категорії - коштуватимуть 70 євро. Їхні власники отримають змогу спостерігати за грою за воротами команд на найвищих та найнижчих рівнях стадіону.
Крім того, отримати квиток за 70 євро можуть люди на кріслах-візках із супутниками.
Більше ніж вдвічі дорожче – квитки 3-ї категорії - вартістю 160 євро. Ці місця розташовані за воротами команд. Ще вдвічі дорожче – квитки 2-ї категорії за 320 євро, місця розташовані ближче до кутів поля.
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Найдорожчі квитки коштують 450 євро. Їхні власники сидітимуть на центральних трибунах.
Зазначимо, якщо попит на квитки перевищить пропозицію, то буде проведена лотерея, в якій візьмуть всі коректно подані заявки.
Прийом заявок триватиме до 22 березня.
Одна людина може подати заявку на не більше ніж два квитки. До 6 квітня вони будуть проінформовані про долю своїх заявок на е-мейл.