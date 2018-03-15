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От 70 до 450 евро: стартовал прием заявок на билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве

От 70 до 450 евро: стартовал прием заявок на билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве

Киев  •  УНН

 • 10902 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. УЕФА с сегодняшнего дня начал официальный прием заявок на получение билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая, передает УНН.

Цены на билеты зависят от категории. Самые дешевые - билеты 4-й категории - будут стоить 70 евро. Их владельцы получат возможность наблюдать за игрой за воротами команд на высоких и низких уровнях стадиона.

Кроме того, получить билет за 70 евро могут люди на креслах-колясках со спутниками.

Более чем вдвое дороже - билеты 3-й категории - стоимостью 160 евро. Эти места расположены за воротами команд. Еще в два раза дороже - билеты 2-й категории за 320 евро, места расположены ближе к углам поля.

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Самые дорогие билеты стоят 450 евро. Их владельцы будут сидеть на центральных трибунах.

Отметим, если спрос на билеты превысит предложение, то будет проведена лотерея, в которой примут все корректно поданные заявки.

Прием заявок продлится до 22 марта.

Один человек может подать заявку на не более чем два билета. До 6 апреля они будут проинформированы о судьбе своих заявок на е-мейл.

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