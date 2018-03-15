От 70 до 450 евро: стартовал прием заявок на билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. УЕФА с сегодняшнего дня начал официальный прием заявок на получение билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая, передает УНН.
Цены на билеты зависят от категории. Самые дешевые - билеты 4-й категории - будут стоить 70 евро. Их владельцы получат возможность наблюдать за игрой за воротами команд на высоких и низких уровнях стадиона.
Кроме того, получить билет за 70 евро могут люди на креслах-колясках со спутниками.
Более чем вдвое дороже - билеты 3-й категории - стоимостью 160 евро. Эти места расположены за воротами команд. Еще в два раза дороже - билеты 2-й категории за 320 евро, места расположены ближе к углам поля.
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Самые дорогие билеты стоят 450 евро. Их владельцы будут сидеть на центральных трибунах.
Отметим, если спрос на билеты превысит предложение, то будет проведена лотерея, в которой примут все корректно поданные заявки.
Прием заявок продлится до 22 марта.
Один человек может подать заявку на не более чем два билета. До 6 апреля они будут проинформированы о судьбе своих заявок на е-мейл.