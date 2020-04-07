Від 7° морозу до 20° тепла: погода на Благовіщення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Україні у вівторок, 7 квітня, очікується суха погода, повітря вдень місцями прогріється до 20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, 7 квітня в Україні без опадів. Температура вночі від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу, у Карпатах - 2-7 градусів морозу; вдень - 12-17 градусів тепла, у західних областях місцями до 20 градусів.
На Київщині 7 квітня також без опадів, температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень - 14-17 градусів тепла.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.