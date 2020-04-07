От 7° мороза до 20° тепла: погода на Благовещение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине во вторник, 7 апреля, ожидается сухая погода, воздух днем местами прогреется до 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, 7 апреля в Украине без осадков. Температура ночью от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза, в Карпатах - 2-7 градусов мороза; днем - 12-17 градусов тепла, в западных областях местами до 20 градусов.
В Киевской области 7 апреля также без осадков, температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем - 14-17 градусов тепла.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.