Від 6° до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 9 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°; вдень 20-25°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 15-17°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25°, у Києві вночі 9-11°, вдень 23-25°.

Додамо

Сьогодні, 9 вересня, у відзначають Всесвітній день надання першої медичної допомоги, Всесвітній день краси, День тестера, Міжнародний день алкогольного синдрому плода, Міжнародний день судоку. В Україні відзначають День фізкультури та спорту.