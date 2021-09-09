Від 6° до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Сьогодні по Україні дощів не очікується, трішки потеплішає - вдень до 25 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 9 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°; вдень 20-25°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 15-17°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25°, у Києві вночі 9-11°, вдень 23-25°.
Додамо
Сьогодні, 9 вересня, у відзначають Всесвітній день надання першої медичної допомоги, Всесвітній день краси, День тестера, Міжнародний день алкогольного синдрому плода, Міжнародний день судоку. В Україні відзначають День фізкультури та спорту.