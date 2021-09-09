9 вересня: яке сьогодні свято

День тестера

Дату 9 вересня обрали тому, що, за легендою, 9 вересня 1947 року вперше було виявлено фактичний випадок помилки в комп'ютері.

1947 року Ґрейс Гоппер працювала на примітивному комп'ютері Гарвардського університету Mark II Aiken Relay Calculator. 9 вересня, коли виникли проблеми з машиною, виявилося, що в електромагнітне реле залетіла міль. Оператори видалили метелика і причепили його до журналу, записавши: «First actual case of bug being found» (дослівно з англійської мови – «Перший випадок у практиці, коли було виявлено жучка»). Цей кумедний факт дав старт використанню слова «баґ» у значенні «помилка». У підсумку процес виявлення та усунення збоїв у роботі комп’ютера почали називати debugging (дебаґінґ, дослівно – позбавлення від жуків).

Назва ж професії тестер, або тестувальник походить від англійського слова test, тобто випробування.

Міжнародний день алкогольного синдрому плода

Відзначається щорічно з 1999 року. Фетальний алкогольний синдром (далі – ФАС) (синоміни – алкогольний синдром плода, алкогольна ембріофетопатія, ембриональний алкогольний синдром, фетальні алкогольні ефекти) у дитини характеризується невиліковними фізичними і психічними вадами, спричиненими вживанням жінкою до та під час вагітності алкогольних напоїв.

Синдром включає наявність аномалій в трьох різних областях організму: мозкові аномалії, пренатальний або постнатальний дефіцит росту та ваги, специфічні особливості структури обличчя та черепу.

Спостерігаються також інші аномалії: суглобів, зміни малюнка долонних складок, вроджені вади серця, аномалії зовнішніх статевих органів та ін.

У дітей, чиї матері регулярно приймали спиртні напої в період вагітності, виникає небезпечна схильність до алкоголю. Вважають, що так званий миттєвий алкоголізм, тобто стрімка поява пристрасті до спиртного — наслідок внутріутробної алкогольної інтоксикації.

Ступінь вираженості ознак хвороби корелюється тяжкістю алкоголізму матери. Невідомо, що впливає більше на порушення: кількість, частота чи час вживання алкоголю. При малих дозах алкоголю у дитини можуть не проявлятися усі симптомы ФАС, але страждати від порушень фетального алкогольного спектру дитина може. Навіть якщо допологовий вплив алкоголю не призведе до розвитку ФАС, лікарі рекомендують майбутнім матерям повністю утримуватись від спиртних напоїв під час вагітності.

Всесвітній день краси

Ініціатива святкування дня краси виходила від членів Міжнародного комітету естетики і косметології СИДЕСКО.

Сьогодні це найбільш авторитетна організація у світі косметології. Вона була створена в 1946 році в Брюсселі. До складу СИДЕСКО входять кращі косметологи з різних країн.

У цей день у світі особливо вітається все гарне, прекрасне, те, що приносить естетичне і моральне задоволення. Це свято також є відмінним приводом забути про війни та інші проблеми, які людина створила за час свого існування.

Міжнародний день судоку

Починаючи з 2012 року, щорічно 9 вересня в світі відзначають Міжнародний день судоку (International Sudoku Day). Ініціатором створення цього цікавого свята є Всесвітня федерація по пазлспорту (WJPF). WJPF є асоціацією юридичних осіб різних країн, зацікавлених в пазлах і головоломках. У кожній країні тільки одна організація може входити в WJPF.

Судоку грається на ігровому полі, що складається з клітин 9 на 9, всього 81 клітка. Вибір дати для свята, як бачите невипадковий - 9-й день 9-го місяця, це дуже символічно. Всередині ігрового поля знаходяться дев'ять «квадратів», що складаються з клітин 3 x 3. Кожен горизонтальний рядок, вертикальний стовпець і квадрат (з дев'яти клітин кожен) повинні заповнюватися цифрами від 1 до 9, не повторюючи ніяких чисел в рядку, стовпці або квадраті.

Релігійне свято

Православна церква 9 вересня вшановує пам'ять преподобних Пімена Великого і Пімена Палестинського. У народі день назвали "Два Пімена", "Горобинник". У цей день славили горобину. Її вважали символом родючості, благополуччя і процвітання. Крім того, горобина шанувалася як найпотужніший оберіг від нечистої сили і злих чар. Тому ці дерева часто висаджувалися біля воріт дворових ділянок і навіть біля ганку самого будинку.

Іменини сьогодні у Анфіси, Пімена, Сави, Володимира, Михайла, Олександра, Дмитра, Івана та Степана.