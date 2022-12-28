Від 2° морозу до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 28 грудня без істотних опадів, лише на Лівобережжі вночі невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни вдень 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без істотних опадів. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.