Від 2° морозу до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. По Україні сьогодні переважатиме погода без істотних опадів, температура повітря коливатиметься на більшості території від 2 градусів морозу до 6 градусів тепла, у Карпатах - сильніші морози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 28 грудня без істотних опадів, лише на Лівобережжі вночі невеликий мокрий сніг та дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни вдень 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без істотних опадів. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.