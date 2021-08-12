Від 12° до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Дощі очікуються сьогодні лише на південному сході України. Стане дещо прохолодніше - повітря прогріється максимум до 31 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 12 серпня у південно-східній частині України короткочасні дощі, грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.
Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 26-31°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-17°, вдень 24-26°.
Додамо
11 серпня на 8 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-28°, у Дніпрі в межах Києва 24°.