Від 10° до 36° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На заході України сьогодні знову очікуються дощі, на решті території - суха спекотна погода. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, 3 вересня в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 10-16°, вдень 19-26°.
На решті території утримається суха спекотна погода з температурою вночі 15-20°, вдень 31-36°, на Київщині, Чернігівщині та Сумщині 26-30°.
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