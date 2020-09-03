Від 10° до 36° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, 3 вересня в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 10-16°, вдень 19-26°.

На решті території утримається суха спекотна погода з температурою вночі 15-20°, вдень 31-36°, на Київщині, Чернігівщині та Сумщині 26-30°.

Нагадаємо, метеорологи розповіли, якою буде осінь.