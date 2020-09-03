От 10° до 36° тепла: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синоптиков, 3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 10-16°, днем 19-26°.

На остальной территории сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днем 31-36°, в Киевской, Черниговской и Сумской областях 26-30°.

Напомним, метеорологи рассказали, какой будет осень.