От 10° до 36° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. На западе Украины сегодня снова ожидаются дожди, на остальной территории - сухая жаркая погода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 10-16°, днем 19-26°.
На остальной территории сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днем 31-36°, в Киевской, Черниговской и Сумской областях 26-30°.
Напомним, метеорологи рассказали, какой будет осень.