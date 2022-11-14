Від 0° до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. По Україні сьогодні опадів не очікується, уранці - тумани, температура повітря вдень сягатиме 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 14 листопада без опадів. У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вночі та вранці туман.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у західній та південній частинах 9-13°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Уночі та вранці туман. Температура вночі 0-5° тепла , вдень 3-8°, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.