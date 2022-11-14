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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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07:46 • 32311 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 132192 перегляди

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31 березня, 18:26 • 155817 перегляди

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31 березня, 14:30 • 219415 перегляди

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31 березня, 12:29 • 221938 перегляди

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31 березня, 07:03 • 197647 перегляди

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Від 0° до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Від 0° до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 310826 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. По Україні сьогодні опадів не очікується, уранці - тумани, температура повітря вдень сягатиме 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 14 листопада без опадів. У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вночі та вранці туман.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у західній та південній частинах 9-13°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Уночі та вранці туман. Температура вночі 0-5° тепла , вдень 3-8°, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

Українські Національні Новини

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