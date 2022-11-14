От 0° до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По Украине сегодня осадков не ожидается, утром – туманы, температура воздуха днем будет достигать 13 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 14 ноября без осадков. В западных, Винницкой, Киевской и Житомирской областях ночью и утром туман.
Температура ночью 0-5°тепла, днем 3-8°тепла, в западной и южной частях 9-13°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ночью и утром туман. Температура ночью 0-5°тепла, днем 3-8°, в Киеве ночью 1-3°тепла, днем 5-7°тепла.