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Вибухових предметів в Одеському порту не знайдено

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Спеціалісти вибухотехнічної служби завершили перевірку причалу в Одеському порту. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

У результаті перевірки, яка завершилась об 20.00, жодних вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

Нагадаємо, до поліції надійшло повідомлення про те, що в Одеському морському порту контейнер, який розташований в провулку Армянський, 2 - заміновано.

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Наразі правоохоронці встановлюють особу лжемінера.

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