Вибухових предметів в Одеському порту не знайдено
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Спеціалісти вибухотехнічної служби завершили перевірку причалу в Одеському порту. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
У результаті перевірки, яка завершилась об 20.00, жодних вибухових пристроїв та речовин не виявлено.
Нагадаємо, до поліції надійшло повідомлення про те, що в Одеському морському порту контейнер, який розташований в провулку Армянський, 2 - заміновано.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Центральний вокзал у Києві відновив роботу, вибухівку - не знайшли
Наразі правоохоронці встановлюють особу лжемінера.