Вибухових предметів в Одеському порту не знайдено

У результаті перевірки, яка завершилась об 20.00, жодних вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

Нагадаємо, до поліції надійшло повідомлення про те, що в Одеському морському порту контейнер, який розташований в провулку Армянський, 2 - заміновано.

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Наразі правоохоронці встановлюють особу лжемінера.