Взрывчатых предметов в Одесском порту не найдено
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Специалисты взрывотехнической службы завершили проверку причала в Одесском порту. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
В результате проверки, которая завершилась в 20.00, никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено.
Напомним, в полицию поступило сообщение о том, что в Одесском морском порту контейнер, который расположен в переулке Армянский, 2 - заминирован.
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Сейчас правоохранители устанавливают личность лжеминера.