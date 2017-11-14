Взрывчатых предметов в Одесском порту не найдено

В результате проверки, которая завершилась в 20.00, никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено.

Напомним, в полицию поступило сообщение о том, что в Одесском морском порту контейнер, который расположен в переулке Армянский, 2 - заминирован.

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Сейчас правоохранители устанавливают личность лжеминера.