Вибухонебезпечні предмети знову знайшли на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За минулу добу надзвичайники виявили та знешкодили 5 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн на Запоріжжі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Так, 26 жовтня Групою розмінування АРЗ СП м.Запоріжжя вилучено та знешкоджено 1 одиницю авіабомби ФАБ часів минулих війн вагою 100 кг, яка була виявлена 25 жовтня в м.Токмак власником приватного домоволодіння у гаражі при ритті оглядової ями.
Цього ж дня піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення знешкодили 3 одиниці артилерійських снарядів калібру 122мм, 1 одиницю мінометної міни калібру 82 мм часів минулих війн, які були виявлені місцевими жителями на околиці м.Токмак.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил техніки безпеки.
Нагадаємо, в результаті вибуху в Чернігові 26 жовтня постраждав чоловік.