Взрывоопасные предметы снова нашли в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 27 октября. УНН. За прошедшие сутки чрезвычайники обнаружили и обезвредили 5 взрывоопасных предметов времен прошлых войн в Запорожье. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области.
Так, 26 октября Группой разминирования АСО СП г.Запорожье изъято и уничтожено 1 единицу авиабомбы ФАБ времен прошлых войн весом 100 кг, которая была обнаружена 25 октября в г.Токмак владельцем частного домовладения в гараже при рытье смотровой ямы.
В этот же день пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения обезвредили 3 единицы артиллерийских снарядов калибра 122мм, 1 единицу минометной мины калибра 82 мм времен прошлых войн, которые были обнаружены местными жителями в окрестностях г.Токмак.
Спасатели Главного управления ГосЧС Украины в Запорожской области обращаются к гражданам с просьбой быть крайне осторожными во время проведения земельных работ. Ведь нередки случаи, когда на собственных приусадебных участках и огородах граждане находят подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные.
Обнаруженные ВОП уничтожаются в специально отведенных местах соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил техники безопасности.
Напомним, в результате взрыва в Чернигове 26 октября пострадал человек.