Вибух у Петербурзі: кількість постраждалих зросла до 18
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Ще чотири людини, які постраждали в результаті вибуху в магазині "Перехрестя" в Санкт-Петербурзі у Росії, звернулися за медичною допомогою. Про це повідомила віце-губернатор міста Анна Мітяніна у Twitter, передає УНН.
"Минулої ночі за медичною допомогою звернулися ще четверо постраждалих під час вибуху в магазині "Перехрестя". Після огляду фахівцями трьох залишили в ЛОР-відділенні стаціонару Маріїнської лікарні", - написала вона.
Таким чином, загальна кількість постраждалих зросла до 18.
Нагадаємо, українців немає серед постраждалих під час вибуху в магазині Петербурга.
Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились ещё 4 пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы.#взрыв#перекресток#спб#пострадавшие#больница#Мариинская#Анна_Митянина#spb— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 29 декабря 2017 г.