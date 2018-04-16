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Вибух у парку Києва: поліція відкрила провадження за двома статтями

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Чоловік, який кинув гранату у столичному парку Кіото в Деснянському районі, наразі перебуває у лікарні під охороною. Правоохоронці відкрили провадження за двома статтями - "замах на вбивство" і "незаконне поводження зі зброєю". Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

“21-річного потерпілого лікарі прооперували, його стан стабільний. Мешканець Чернігівської області, який кинув гранату, затриманий у рамках ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Оскільки чоловік отримав осколкові поранення ніг, він знаходиться у лікарні під охороною. За словами лікарів, його стан задовільний”, — сказано у повідомленні.

Встановлено, що він раніше судимий за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями: за фактом замаху на вбивство (ст.15, ст.115 Кримінального кодексу України) та за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст.263 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, у столичному парку Кіото в Деснянському районі біля метро “Лісова” під час масової бійки чоловік кинув людям під ноги гранату.

Українські Національні Новини

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