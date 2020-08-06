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Вибух у Лівані: з екстреним візитом до країни прибуде французький президент Макрон

Вибух у Лівані: з екстреним візитом до країни прибуде французький президент Макрон

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон попрямує в четвер з екстреним візитом до Лівану, щоб обговорити з його керівництвом надання країні допомоги після трагічних подій в порту Бейрута. У ліванській столиці французький лідер проведе переговори з президентом республіки Мішелем Ауном і прем'єр-міністром Хасаном Діабом, пише УНН.

“Я відправлюся в четвер у Бейрут, щоб передати народу Лівану послання братства і солідарності від французького народу, — заявив глава французької держави в Twitter. — Ми обговоримо з ліванськими політичною владою ситуацію, що склалася в країні”.

Візит відбудеться менш ніж через 48 годин після потужного вибуху в ліванській столиці. Цей вибух, що стався в столичному порту у вівторок, призвів до численних жертв і руйнувань. У зв’язку з нагальною поїздкою до Лівану французький лідер перервав відпустку, яку він проводив у своїй літній резиденції форт Брегансон на півдні Франції.

Je me rendrai demain à Beyrouth à la rencontre du peuple libanais pour lui porter le message de fraternité et de solidarité des Français. Nous ferons le point sur la situation avec les autorités politiques.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2020

Макрон вже розпорядився терміново направити до Лівану спеціальний загін рятувальників, медичний персонал, медикаменти та обладнання. У зв’язку із зазначенням глави французької держави прем’єр-міністр Жан Кастекс провів в Парижі екстрену нараду з рядом профільних міністрів для координації гуманітарної допомоги, яка повинна бути доставлена в Ліван.

У середу 25 тонн французьких гуманітарних вантажів були відправлені в Бейрут на трьох військово-транспортних літаках. Франція також планує зробити в наступні дні нові ініціативи для надання допомоги Лівану на міжнародному, перш за все європейському, рівні.

Згідно з останніми даними, в результаті потужного вибуху у вівторок в порту Бейрута, який викликав численні жертви, більше двадцяти французьких громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Прокуратура Парижа відкрила в середу спеціальне розслідування.

Довідка: Францію і Ліван пов’язують історичні узи. До 1943 року, коли Ліван отримав державну незалежність, він знаходився під мандатом Франції. На території сучасного Лівану французька мова є сьогодні другою за поширенням після арабської. У Франції зараз проживає близько 200 тис. уродженців Лівану.

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