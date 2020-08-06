Вибух у Лівані: з екстреним візитом до країни прибуде французький президент Макрон

“Я відправлюся в четвер у Бейрут, щоб передати народу Лівану послання братства і солідарності від французького народу, — заявив глава французької держави в Twitter. — Ми обговоримо з ліванськими політичною владою ситуацію, що склалася в країні”.

Візит відбудеться менш ніж через 48 годин після потужного вибуху в ліванській столиці. Цей вибух, що стався в столичному порту у вівторок, призвів до численних жертв і руйнувань. У зв’язку з нагальною поїздкою до Лівану французький лідер перервав відпустку, яку він проводив у своїй літній резиденції форт Брегансон на півдні Франції.

Je me rendrai demain à Beyrouth à la rencontre du peuple libanais pour lui porter le message de fraternité et de solidarité des Français. Nous ferons le point sur la situation avec les autorités politiques.

Макрон вже розпорядився терміново направити до Лівану спеціальний загін рятувальників, медичний персонал, медикаменти та обладнання. У зв’язку із зазначенням глави французької держави прем’єр-міністр Жан Кастекс провів в Парижі екстрену нараду з рядом профільних міністрів для координації гуманітарної допомоги, яка повинна бути доставлена в Ліван.

У середу 25 тонн французьких гуманітарних вантажів були відправлені в Бейрут на трьох військово-транспортних літаках. Франція також планує зробити в наступні дні нові ініціативи для надання допомоги Лівану на міжнародному, перш за все європейському, рівні.

Згідно з останніми даними, в результаті потужного вибуху у вівторок в порту Бейрута, який викликав численні жертви, більше двадцяти французьких громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Прокуратура Парижа відкрила в середу спеціальне розслідування.

Довідка: Францію і Ліван пов’язують історичні узи. До 1943 року, коли Ліван отримав державну незалежність, він знаходився під мандатом Франції. На території сучасного Лівану французька мова є сьогодні другою за поширенням після арабської. У Франції зараз проживає близько 200 тис. уродженців Лівану.