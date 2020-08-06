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4 марта, 13:25 • 108541 просмотра

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4 марта, 12:57 • 128701 просмотра

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Взрыв в Ливане: с экстренным визитом в страну прибудет французский президент Макрон

Взрыв в Ливане: с экстренным визитом в страну прибудет французский президент Макрон

Киев  •  УНН

 • 19558 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон направится в четверг в экстренным визитом в Ливан, чтобы обсудить с его руководством оказание стране помощи после трагических событий в порту Бейрута. В ливанской столице французский лидер проведет переговоры с президентом республики Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом, пишет УНН.

“Я направлюсь в четверг в Бейрут, чтобы передать народу Ливана послание братства и солидарности от французского народа, — заявил глава французского государства в Twitter. — Мы обсудим с ливанскими политическими властями ситуацию, сложившуюся в стране”.

Визит состоится менее чем через 48 часов после мощного взрыва в ливанской столице. Произошедший в столичном порту во вторник, этот взрыв привел к многочисленным жертвам и разрушениям. В связи с неотложной поездкой в Ливан французский лидер прервал отпуск, который он проводил в своей летней резиденции форт Брегансон на юге Франции.

Je me rendrai demain à Beyrouth à la rencontre du peuple libanais pour lui porter le message de fraternité et de solidarité des Français. Nous ferons le point sur la situation avec les autorités politiques.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2020

Макрон уже распорядился срочно направить в Ливан специальный отряд спасателей, медицинский персонал, медикаменты и оборудование. В связи с указанием главы французского государства премьер-министр Жан Кастекс провел в Париже экстренное совещание с рядом профильных министров для координации гуманитарной помощи, которая должна быть доставлена в Ливан.

В среду 25 тонн французских гуманитарных грузов были отправлены в Бейрут на трех военно-транспортных самолетах. Франция также планирует предпринять в предстоящие дни новые инициативы для оказания помощи Ливану на международном, прежде всего европейском, уровне.

Согласно последним данным, в результате мощного взрыва во вторник в порту Бейрута, вызвавшего многочисленные жертвы, более двадцати французских граждан получили ранения различной степени тяжести. Прокуратура Парижа открыла в среду специальное расследование.

Справка: Францию и Ливан связывают исторические узы. До 1943 года, когда Ливан обрел государственную независимость, он находился под мандатом Франции. На территории современного Ливана французский язык является сегодня вторым по распространению после арабского. Во Франции сейчас проживают около 200 тыс. уроженцев Ливана.

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