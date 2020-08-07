Вибух у Лівані: серед затриманих - директор порту Бейрута

Як уточнює канал з посиланням на судову інформацію, військова поліція армії Лівану заарештувала директора після допиту прокурора.

Про затримання 16 осіб у справі про вибух раніше повідомив представник військового суду, виконуючий обов’язки державного уповноваженого суддя Фаді Акікі. Він відзначав, що всього під час розслідування обставин інциденту допитали понад 18 осіб, включаючи посадових осіб ради директорів порту Бейрута і Митного департаменту.

Кабінет міністрів Лівану 5 серпня вирішив відправити під домашній арешт всіх керівників порту, щоб ті, хто має відношення до події, не змогли виїхати. Джерела Reuters уточнювали, що дотримання арешту контролюватиме ліванська армія.

Вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. В радіусі декількох кілометрів були пошкоджені будівлі, загинули понад 130 осіб, постраждали близько 5 тис., в тому числі дружина і дочка прем’єр-міністра Лівану Хасана Діабі. За версією влади країни, під час зварювальних робіт вибухнула конфіскована аміачна селітра, що зберігалася на одному зі складів порту.