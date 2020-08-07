Вибух у Лівані: ООН шукає нові шляхи доставки допомоги через знищення порту Бейрута

“З урахуванням того, що порт Бейрута не може приймати судна, ООН і її партнери шукають альтернативні логістичні шляхи для забезпечення безперебійності гуманітарних операцій, — йдеться в тексті, розміщеному на сайті УКГВ. — Швидше за все, гуманітарна допомога буде перенаправлена в порт Тріполі, але його місткість менше, що може мати наслідки для деяких поставок”. При цьому в ООН відзначили, що аеропорт Бейрута залишається відкритим як для пасажирів, так і для вантажних рейсів.

Торкнувшись гуманітарної допомоги для Сирії, заступник офіційного представника генерального секретаря ООН Фархан Хак заявив, що організація “розглядає різні альтернативні порти, включаючи Кіпр і Туреччину”. “На щастя, кілька суден з вантажем допомоги прибули до Бейрута незадовго до події, і їх встигли розвантажити, тому найближчим часом перебоїв в поставках до Сирії не очікується”, — сказав він у четвер на брифінгу.

У УКГВ також повідомили про виділення Лівану 9 млн доларів з фонду гуманітарної допомоги “для задоволення первинних потреб і збільшення місткості місцевих лікарень”.

Перші години після вибуху в Бейруті, 4 серпня 2020 року: