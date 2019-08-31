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Вибух стався на цеху в Казахстані, одна людина загинула

Вибух стався на цеху в Казахстані, одна людина загинула

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Вибух стався в цеху з виробництва газобетонних блоків в Алматинській області в Казахстані, одна людина загинула, троє постраждали. Про це повідомили в МВС країни, передає УНН з посиланням на NUR.KZ.

При процесі виробництва газобетонів під високим тиском прорвало автоклав з подальшим вибухом і частковим руйнуванням цеху.

У результаті вибуху частина димохідної труби впала на територію приватного житлового сектора.

Також пошкоджено автомобілі, припарковані на території цеху.

"На місці вибуху виявлено труп чоловіка 1961 року народження. Також з місця події з різними травмами госпіталізовані в районну лікарню троє постраждалих", - повідомили у МВС РК.

Нагадаємо, в Індії стався вибух на хімзаводі, є загиблі.

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