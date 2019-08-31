Вибух стався на цеху в Казахстані, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Вибух стався в цеху з виробництва газобетонних блоків в Алматинській області в Казахстані, одна людина загинула, троє постраждали. Про це повідомили в МВС країни, передає УНН з посиланням на NUR.KZ.
При процесі виробництва газобетонів під високим тиском прорвало автоклав з подальшим вибухом і частковим руйнуванням цеху.
У результаті вибуху частина димохідної труби впала на територію приватного житлового сектора.
Також пошкоджено автомобілі, припарковані на території цеху.
"На місці вибуху виявлено труп чоловіка 1961 року народження. Також з місця події з різними травмами госпіталізовані в районну лікарню троє постраждалих", - повідомили у МВС РК.
Нагадаємо, в Індії стався вибух на хімзаводі, є загиблі.