Взрыв произошел на цехе в Казахстане, один человек погиб

При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха.

В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора.

Также поврежден автомобили, припаркованные на территории цеха.

"На месте взрыва обнаружен труп мужчины 1961 года рождения. Также с места происшествия с различными травмами госпитализированы в районную больницу трое пострадавших", - сообщили в КЧС МВД РК.

Напомним, в Индии произошел взрыв на химзаводе, есть погибшие.