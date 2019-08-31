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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 29319 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116885 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127634 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118918 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123917 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127434 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152332 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150904 просмотра

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Взрыв произошел на цехе в Казахстане, один человек погиб

Взрыв произошел на цехе в Казахстане, один человек погиб

Киев  •  УНН

 • 18246 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Взрыв произошел в цехе по производству газобетонных блоков в Алматинской области в Казахстане, один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщили в МВД страны, передает УНН со ссылкой на NUR.KZ.

При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха.

В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора.

Также поврежден автомобили, припаркованные на территории цеха.

"На месте взрыва обнаружен труп мужчины 1961 года рождения. Также с места происшествия с различными травмами госпитализированы в районную больницу трое пострадавших", - сообщили в КЧС МВД РК.

Напомним, в Индии произошел взрыв на химзаводе, есть погибшие.

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