Взрыв произошел на цехе в Казахстане, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Взрыв произошел в цехе по производству газобетонных блоков в Алматинской области в Казахстане, один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщили в МВД страны, передает УНН со ссылкой на NUR.KZ.
При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха.
В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора.
Также поврежден автомобили, припаркованные на территории цеха.
"На месте взрыва обнаружен труп мужчины 1961 года рождения. Также с места происшествия с различными травмами госпитализированы в районную больницу трое пострадавших", - сообщили в КЧС МВД РК.
Напомним, в Индии произошел взрыв на химзаводе, есть погибшие.