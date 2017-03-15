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Вибух пролунав поблизу вінницького кафе

Вибух пролунав поблизу вінницького кафе

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні вночі невідомий кинув вибуховий пристрій на територію вінницького кафе. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.

Сьогодні близько 02:30 поліція отримала повідомлення, що невідома особа кинула на територію подвір’я ресторану по вул. Кармелюка у м. Вінниці предмет, який вибухнув.

Вибухом частково пошкоджені скло у вікнах та фасад приміщення. На момент вибуху у ресторані перебували лише працівники закладу.

Двох працівників закладу, які під час вибуху знаходилися на території біля приміщення ресторану оглянули лікарі, медична допомога їм надана на місці, госпіталізації вони не потребували, тілесні ушкодження у них відсутні.

На місці події проводилися першочергові слідчі дії, працювали експерти-криміналісти, вибухотехніки. Залишки предмету, який вибухнув, відправлено на експертизу.

Поліція проводить слідчі та оперативні заходи по встановленню та притягненню до кримінальної відповідальності хулігана.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Такий злочин карається позбавленням волі терміном від трьох до семи років.

Як повідомляв УНН, підліток постраждав від вибуху снаряда на Львівщині.

Українські Національні Новини

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