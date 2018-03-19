Вибух на столичній Оболоні: під час сварки невідомі підірвали гранату

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві у чергову частину Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що в під’їзді будинку на вулиці Прирічна стався вибух. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Києві.

"На цей час встановлено, що подія сталася на шостому поверсі: під час конфлікту господаря однієї з квартир та невідомими чоловіками почалася бійка і пролунав вибух, імовірно – осколкової гранати. На місці виявлено сліди крові. Невідомі втекли", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група проводить огляд. Правоохоронці встановлюють обставини події, зокрема спілкуються із власником квартири, який внаслідок інциденту не постраждав.

Нагадаємо, граната вибухнула у багатоповерхівці на Донеччині, є загиблі.

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