Вибух на столичній Оболоні: під час сварки невідомі підірвали гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві у чергову частину Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що в під’їзді будинку на вулиці Прирічна стався вибух. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Києві.
"На цей час встановлено, що подія сталася на шостому поверсі: під час конфлікту господаря однієї з квартир та невідомими чоловіками почалася бійка і пролунав вибух, імовірно – осколкової гранати. На місці виявлено сліди крові. Невідомі втекли", - йдеться у повідомленні.
Слідчо-оперативна група проводить огляд. Правоохоронці встановлюють обставини події, зокрема спілкуються із власником квартири, який внаслідок інциденту не постраждав.
Нагадаємо, граната вибухнула у багатоповерхівці на Донеччині, є загиблі.