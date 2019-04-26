Вибух на металургійному заводі в Уельсі, двоє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Двоє людей постраждали у результаті вибуху на головному металургійному заводі Tata у портовому місті Порт-Толбот в Уельсі, який стався рано вранці у п'ятницю, передає УНН з посиланням на BBC.
Люди, які живуть поруч з заводом в Порт-Толбот, говорили про те, що невдовзі після 3:30 за місцевим часом почули потужний вибух.
Компанія Tata Steel повідомила, що вибух стався у поїзді, яким перевозили розплавлений метал, але пожежу на заводі вже згасли, і всіх співробітників перевірили.
"Ми можемо підтвердити, що двоє наших співробітників отримали легкі поранення, коли стався витік рідкого заліза, коли воно їхало на металургійний завод", - повідомили у сталеливарній компанії.
"Усі місця загорання були погашені. Почалося розслідування", - додали у компанії.
Сталеливарна компанія заявила, що знову відкрилася до 7:00 за місцевим часом і оцінює збитки.
Нагадаємо, на хімзаводі у Японії стався вибух.