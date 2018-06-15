Вибух машини в Києві: лікарі розповіли про стан здоров'я дітей

Так, за його словами, у хлопчика, який знаходиться у важкому стані, є проникаючі поранення в черевній порожнині і підозра на перфорацію статевого органу.



"На ранок у нього були проникаючі поранення в черевній порожнині, там два чужорідних тіла, на ранок з'явилася підозра на перфорацію статевого органу, тому його зараз хірурги беруть для оцінки ситуації та видалення цих чужорідних тіл", - повідомив Бебешко.



Також у хлопчика пошкоджено зір, проте, за словами лікаря, про це мова зараз не йде, зараз планується видалення сторонніх тіл, а потім боротьба буде йти за зір.



Три дівчинки, які також постраждали в результаті вибуху, знаходяться в стабільному стані.



"Стан їх стабільний, дві дівчинки у відділенні ортопедії та травматології. У них множинні проникаючі вибухові поранення, ноги, черевна порожнина. За всіма вироблено діагностичне дослідження, комп'ютерна томографія", - зазначив Бебешко.



"Ми ще запросимо наших колег з військово-польової хірургії, щоб уточнити, які сторонні предмети треба буде видаляти", - заявив він.



Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що власник "Волги", через вибух в якому в Києві вчора постраждали четверо дітей, швидше за все відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструмента з машини.



