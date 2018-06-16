Вибух автомобіля в Черкасах: постраждалий помер у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Водій автомобіля, який вибухнув у Черкасах, помер у лікарні від отриманих травм. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Черкаській області.
"Так, водій помер від травм у лікарні", - повідомили у поліції.
Зазначимо, місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблим був місцевий бізнесмен, проте в поліції цю інформацію не прокоментували, зіславшись на те, що це особисті дані.
В обланій поліції додали, що досі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Черкасах вибухнув автомобіль Mercedes, водій автомобіля постраждав.
Як повідомляв УНН, 14 червня у Святошинському районі столиці в автомобілі стався вибух, внаслідок якого постраждало четверо дітей.