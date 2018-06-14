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Вибух авто у Києві: стало відомо про стан постраждалих дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червн. УНН. Постраждалих внаслідок вибуху автомобіля на вулиці Чорнобильській у Києві було госпіталізовано в стані середньої важкості до клініки “Охмадит”, повідомили УНН джерела у медзакладі.

“У результаті вибуху постраждали четверо дітей. Вони отримали мінно-вибухову травму, у стані середньої важкості всіх чотирьох було госпіталізовано”, — повідомили у медзакладі.

Як повідомляв УНН, у Києві на вулиці Чорнобильській вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждало четверо дітей.

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