Вибух авто у Києві: стало відомо про стан постраждалих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червн. УНН. Постраждалих внаслідок вибуху автомобіля на вулиці Чорнобильській у Києві було госпіталізовано в стані середньої важкості до клініки “Охмадит”, повідомили УНН джерела у медзакладі.
“У результаті вибуху постраждали четверо дітей. Вони отримали мінно-вибухову травму, у стані середньої важкості всіх чотирьох було госпіталізовано”, — повідомили у медзакладі.
Як повідомляв УНН, у Києві на вулиці Чорнобильській вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждало четверо дітей.