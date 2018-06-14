Вибух авто у Києві: четверо дітей госпіталізовані, двоє - у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ, 14 червня. УНН. Внаслідок вибуху невідомого предмета в автомобілі у Святошинському районі Києва постраждало четверо дітей, двоє з яких у важкому стані. Про це повідомили у Департаменті комунікації Націоанльної поліції україни, передає УНН.
За інформацією поліції, сьогодні, 14 червня, о 16.42 до поліції Києва надійшло повідомлення про вибух на вул. Чорнобильській у Святошинському районі Києва.
Поліцейські по прибуттю на місце з’ясували, що епіцентром вибуху став старий автомобіль, який вже тривалий час був припаркований неподалік від одного з будинків.
Попередньо з’ясовано, що четверо дітей віком від 5 до 11 років вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли в салон авто. Там вони знайшли предмет, який вибухнув.
За словами першого заступника Голови Національної поліції України В’ячеслава Аброськіна, зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом столичного главку і вибухотехніки, а також кілька бригад медиків.
“Усі четверо дітей госпіталізовані до лікарні "Охматдит", двоє з них — у важкому стані. Ми з’ясовуємо, що саме вибухнуло, поки про щось говорити зарано”, — зазначив Аброськін.
Він додав, що поліцейські проводять необхідний комплекс заходів, щоб встановити всі обставини події, а також причетних до неї осіб.
Як повідомляв УНН, у Києві на вулиці Чорнобильській вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждало четверо дітей.