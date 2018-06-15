Вибух авто у Києві: Аваков назвав попередню причину детонації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Власник "Волги", через вибух у якій у Києві вчора постраждали четверо дітей, найімовірніше відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструмента з машини. Після вибуху він втік, наразі його затримали у Рівненській області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У Києві, вчора - діти лізуть в припаркований на вулиці старючий остов автомобіля "Волга", відкривають бардачок - лунає вибух - кругом кров - четверо дітей 10-12 років - поранені - один не приходить до тями... Власник "Волги", найімовірніше відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструмента з машини", - зазначив міністр.
З його слів, за фактом вибуху власник "Волги" втік.
"Зараз затриманий поліцією в Рівненській області", - додав Аваков.
Нагадаємо, 14 червня у Києві на вулиці Чорнобильській вибухнув автомобіль, постраждали четверо дітей. Одна дитина - у комі.
Слідчими поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.