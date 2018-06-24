Вибори в Туреччині: стрілянина у школи та недійсні бюлетені

Повідомляється, що злочинці намагалися доставити бюлетені в одну з виборчих дільниць, яка знаходився поруч з початковою школою Більге.



Більш того, щонайменше 100 урн для голосування і всі бюлетені в них були визнані недійсними на дострокових президентських і парламентських виборах. Про це написав у неділю депутат парламенту від основної опозиційної Народно-республіканської партії Ерен Ердем на своїй офіційній сторінці в Twitter.



За даними Вищої виборчої комісії Туреччини, розпочате о 08:00 голосування завершилося о 17:00 за місцевим часом.

Виборці проголосували на 180 065 ділянках.

Спостерігачі від Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ не стикалися з обмеженнями в своїй діяльності з моніторингу президентських і парламентських виборів в Туреччині. Про це сказала глава місії БДІПЛ ОБСЄ, посол Одрі Гловер, передає Андолу.



Як повідомляв УНН, в чотирьох провінціях Туреччини проводиться розслідування відносно 10 іноземців, які представлялися спостерігачами на виборах 24 червня.



Нагадаємо, турецька поліція затримала в суботу в Анкарі 11 передбачуваних членів забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК) за підозрою в плануванні провокаційних дій на президентських і парламентських виборах.