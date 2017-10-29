Вибори в ОТГ: ОПОРА зафіксувала випадки порушення таємниці голосування

Як вже неодноразово зазначала ОПОРА, єдиною законною підставою для голосування на виборах є пред’явлення паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України. Випадки видачі або отримання виборчих бюлетенів без належних підстав є кримінальним злочином і створюють умови для незаконного голосування одних осіб за інших. До порівняння, протягом 08:00 – 12:00 спроби видачі бюлетенів без пред’явлення виборцями паспортів були зафіксовані на 7,3% виборчих дільниць.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори в ОТГ: станом на 16:00 явка становила 39,7%

У звітний період (12:00 – 16:00) спостерігачі ОПОРИ виявили випадки порушення таємниці голосування на 0,8% виборчих дільниць.