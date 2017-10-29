Вибори в ОТГ: ОПОРА зафіксувала випадки порушення таємниці голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Протягом 12:00 – 16:00 29 жовтня 2017 року на 8,2% виборчих дільниць були виявлені спроби видачі бюлетенів виборцям без пред’явлення паспорта громадянина України. Про це свідчать дані ОПОРИ, зібрані зі статистично репрезентативної кількості виборчих дільниць, передає УНН із посиланням на прес-службу мережі.
Як вже неодноразово зазначала ОПОРА, єдиною законною підставою для голосування на виборах є пред’явлення паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України. Випадки видачі або отримання виборчих бюлетенів без належних підстав є кримінальним злочином і створюють умови для незаконного голосування одних осіб за інших. До порівняння, протягом 08:00 – 12:00 спроби видачі бюлетенів без пред’явлення виборцями паспортів були зафіксовані на 7,3% виборчих дільниць.
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У звітний період (12:00 – 16:00) спостерігачі ОПОРИ виявили випадки порушення таємниці голосування на 0,8% виборчих дільниць.