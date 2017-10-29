Вибори в ОТГ на Донеччині: 10 виборцям видали бюлетені без їхнього підпису в списку

Як повідомили у прес-службі, на ДВК № 140055 (Бахмутський р-н Званівська ОТГ с. Верхньокам’янське) один зі столів видає бюлетені без підпису виборців у списку. Таких виборців потім повертають з проханням розписатись за видачу бюлетеня. Наразі з 10 виборців повернулось та розписалось 6, ще 4 чекають.

На запитання спостерігача Громадянської мережі ОПОРА, чому одна з членів комісії не просила виборців розписуватися за отримання бюлетеня, член ДВК відповіла, що не знала про таку необхідність.

Відповідно до абзацу 2 частини 7 статті 77 Закону України “Про місцеві вибори”, при проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону, наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на відповідних місцевих виборах (враховуючи відмітку в графі “Примітка” щодо постійної нездатності пересуватися самостійно або запису “Голосує за місцем перебування”) надає виборцю список виборців для підпису; другий член дільничної виборчої комісії зобов’язаний вписати своє прізвище і розписатися у визначеному місці на контрольних талонах виборчих бюлетенів, проставити на контрольних талонах у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується у списку виборців за отримання ним виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах, а також розписується у визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від кожного виборчого бюлетеня, який видається виборцю, контрольний талон та видає виборцю виборчі бюлетені для голосування. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється. Член виборчої комісії повідомляє виборцю, скільки виборчих бюлетенів він отримав. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів зберігаються до кінця голосування у члена комісії, який видав виборчі бюлетені.

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В ОПОРІ також додали, що ця ж ДВК відкрилась сьогодні з годинним запізненням.