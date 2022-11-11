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Вибори в НОК: олімпійська чемпіонка Олена Білосюк зняла свою кандидатуру на користь Жана Беленюка

Вибори в НОК: олімпійська чемпіонка Олена Білосюк зняла свою кандидатуру на користь Жана Беленюка

Київ • УНН

 • 700013 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Олімпійська чемпіонка Олена Білосюк вирішила об'єднатися з командою Жана Беленюка та відмовилася від участі у виборах Президента НОК на його користь. Про це Білосюк повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Цитата

«Друзі, хочу повідомити вам про те, що я прийняла зважене рішення об’єднатись з командою Жана Беленюка та відмовитись від участі у звітно-виборній Генеральній асамблеї НОК України в якості кандидата у президенти НОК України. Разом ми сильніші! Цим рішенням я хочу підтримати кандидатуру Жана на виборах 17 листопада», - заявила вона.

Білосюк наголосила, що її бачення майбутнього НОК збігається з ідеями Беленюка, саме тому вона вирішила зняти свою кандидатуру на його користь.

«Все своє життя я присвятила спорту, пройшла довгий шлях і сформувала візію про те, як саме український олімпійський рух зокрема і спорт в цілому має розвиватись. Наша країна переживає один із найскладніших етапів своєї історії і проходить всі випробування з високо піднятою головою.

За часи незалежності вже народилось і виросло покоління свідомих, рішучих та патріотичних людей, одним із яких є Жан Беленюк. Ми з Жаном обоє маємо чітку позицію, сформоване виважене бачення того, які ідеали мають стояти на першому місці і які речі сьогодні застарілі, а в деяких випадках - недопустимі! Разом до перемоги українського спорту!» - резюмувала Білосюк.

Нагадаємо

Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують вже троє кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цьогоріч відмовився від участі у виборах.

Додамо

Кандидат на посаду Президента Національного Олімпійського комітету, народний депутат України, олімпійський чемпіон Жан Беленюк викликав на публічні дебати міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, який теж претендує на крісло керівника НОКу.

Дебати відбудуться 13 листопада на Олімпійській базі “Конча-Заспа”.

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