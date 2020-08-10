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Вибори в Білорусі: стало відомо про ситуацію на українсько-білоруському кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. На кордоні України з Білоруссю на тлі виборів у цій країні жодних провокацій або нестандартних ситуацій зафіксовано не було. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.

“Інциденти (на українсько-білоруському кордоні — ред.) ми не фіксували, на щастя. Ми враховуємо загальнополітичну ситуацію в кожній країні... Для цього якраз здійснюється обмін інформацією, в тому числі. Але, на щастя, поки жодних провокацій або нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю не було”, — сказав Демченко.

Він не вказав кількість осіб, що слідували в напрямку сусідньої республіки протягом вихідних, однак зауважив, що пасажиропотік на державному кордоні був на рівні 80 тис. як в суботу, так і в неділю, в обидва боки — на в’їзд і на виїзд. Порівняно з буднями, це “невеличке збільшення”, зауважив він.

Демченко також повідомив, що білоруська сторона не інформувала українських колег про закриття пунктів пропуску.

Варто зазначити, раніше ЗМІ республіки повідомили, що, зі слів представників влади, за минулу добу багатьом людям через міркування безпеки було відмовлено у в’їзді до Білорусі.

“Ми фіксуємо перетин кордону з Білоруссю громадянами, які слідували і від нас, і фіксуємо, що громадяни їдуть і до нас з Білорусі... Якщо говорити про тих, хто слідує в Білорусь, то відмови, звісно, є, але така сама ситуація відбувається і в інші дні. Якщо білоруська сторона вбачає, що громадяни не можуть, наприклад, підтвердити мету своєї подорожі, звісно, вони відмовляють їм у в’їзді в країну. Про кількість, сказати, що фіксувалось різке збільшення — такого ми не можемо”, — сказав Демченко, коментуючи згадану інформацію.

Нагадаємо, раніше сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував ситуацію навколо акцій протесту у день президентських виборів у країні, заявивши, що протестувальниками управляли з-за кордону, згадавши при цьому людей з Чехії, Польщі, Росії, України.

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