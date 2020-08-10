Выборы в Беларуси: стало известно о ситуации на украинско-белорусской границе

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89578 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103221 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128746 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108475 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128640 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101557 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102325 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104091 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Выборы в Беларуси: стало известно о ситуации на украинско-белорусской границе

Выборы в Беларуси: стало известно о ситуации на украинско-белорусской границе

Киев  •  УНН

 • 28425 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. На границе Украины с Беларусью на фоне выборов в этой стране никаких провокаций или нестандартных ситуаций зафиксировано не было. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Инциденты (на украинско-белорусской границе - ред.) мы не фиксировали, к счастью. Мы учитываем общеполитическую ситуацию в каждой стране... Для этого как раз осуществляется обмен информацией, в том числе. Но, к счастью, пока никаких провокаций или нестандартных ситуаций на границе с Беларусью не было", - сказал Демченко.

Он не указал количество лиц, следовавших в направлении соседней республики в течение выходных, однако отметил, что пассажиропоток на государственной границе был на уровне 80 тыс. как в субботу, так и в воскресенье, в обе стороны - на въезд и на выезд. По сравнению с буднями, это "небольшое увеличение", сказал он.

Демченко также сообщил, что белорусская сторона не информировала украинских коллег о закрытии пунктов пропуска.

Стоит отметить, ранее СМИ республики сообщили, что, по словам представителей власти, за минувшие сутки многим людям из-за соображений безопасности было отказано во въезде в Беларусь.

"Мы фиксируем пересечение границы с Беларусью гражданами, следовавшими и от нас, и фиксируем, что граждане едут и к нам из Беларуси... Если говорить о тех, кто следует в Беларусь, то отказы, конечно, есть, но такая же ситуация происходит и в другие дни. Если белорусская сторона видит, что граждане не могут, например, подтвердить цель своего путешествия, конечно, они отказывают им во въезде в страну. Что касается количества, сказать, что фиксировалось резкое увеличение - такого мы не можем", - сказал Демченко, комментируя упомянутую информацию.

Напомним, ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг акций протеста в день президентских выборов в стране, заявив, что протестующими управляли из-за рубежа, вспомнив при этом людей из Чехии, Польши, России, Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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