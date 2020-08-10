Выборы в Беларуси: стало известно о ситуации на украинско-белорусской границе

"Инциденты (на украинско-белорусской границе - ред.) мы не фиксировали, к счастью. Мы учитываем общеполитическую ситуацию в каждой стране... Для этого как раз осуществляется обмен информацией, в том числе. Но, к счастью, пока никаких провокаций или нестандартных ситуаций на границе с Беларусью не было", - сказал Демченко.

Он не указал количество лиц, следовавших в направлении соседней республики в течение выходных, однако отметил, что пассажиропоток на государственной границе был на уровне 80 тыс. как в субботу, так и в воскресенье, в обе стороны - на въезд и на выезд. По сравнению с буднями, это "небольшое увеличение", сказал он.

Демченко также сообщил, что белорусская сторона не информировала украинских коллег о закрытии пунктов пропуска.

Стоит отметить, ранее СМИ республики сообщили, что, по словам представителей власти, за минувшие сутки многим людям из-за соображений безопасности было отказано во въезде в Беларусь.



"Мы фиксируем пересечение границы с Беларусью гражданами, следовавшими и от нас, и фиксируем, что граждане едут и к нам из Беларуси... Если говорить о тех, кто следует в Беларусь, то отказы, конечно, есть, но такая же ситуация происходит и в другие дни. Если белорусская сторона видит, что граждане не могут, например, подтвердить цель своего путешествия, конечно, они отказывают им во въезде в страну. Что касается количества, сказать, что фиксировалось резкое увеличение - такого мы не можем", - сказал Демченко, комментируя упомянутую информацию.

Напомним, ранее сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг акций протеста в день президентских выборов в стране, заявив, что протестующими управляли из-за рубежа, вспомнив при этом людей из Чехии, Польши, России, Украины.



