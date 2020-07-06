Вибори у США: Трамп проведе другий з початку пандемії передвиборчий мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп 11 липня проведе передвиборний мітинг у місті Портсмут (штат Нью-Гемпшир). Про це повідомив у неділю передвиборний штаб чинного глави держави, зазначає УНН.
В умовах пандемії глава Білого дому довгий час не проводив передвиборні мітинги. Перший після тривалої перерви такий виступ перед прихильниками відбувся у місті Талса (штат Оклахома) 20 червня. Захід в Нью-Гемпширі стане другим після початку пом’якшення в США санітарно-епідеміологічних обмежень, введених в зв’язку з коронавірусом.
Організатори заходу настійно рекомендували всім глядачам використовувати захисні маски, щоб запобігти поширенню коронавірусу. “Буде доступ до дезінфікуючих засобів для рук, всім присутнім нададуть маски для обличчя, які настійно рекомендується одягнути”, — йдеться в прес-релізі.
Як повідомляла раніше телекомпанія CNN, перед мітингом у Талсі штаб Трампа підкреслював, що глядачі повинні самі вирішувати, чи варто надягати маску, і багато хто з прихильників чинного президента вирішили цього не робити.
Відзначимо, що раніше Трамп пообіцяв піти у випадку поразки на виборах.