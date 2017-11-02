Вибори голови КСУ сьогодні не відбулися
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вибори голови Конституційного суду України на спеціальному пленарному засіданні суду у четвер не відбулися. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
"Вибори голови КСУ не відбулися", - повідомив співрозмовник агентства.
У прес-службі додали, що про дату та час проведення таких виборів повідомлять додатково.
Додамо, раніше планувалося, що вибори голови Конституційного суду України відбудуться на спеціальному пленарному засіданні суду 2 листопада.
Нагадаємо, 19 жовтня КСУ на спеціальному пленарному засіданні не зміг обрати нового голову, оскільки запропонований кандидат не набрав достатньої кількості голосів.