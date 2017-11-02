Выборы главы КСУ сегодня не состоялось
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Выборы главы Конституционного суда Украины на специальном пленарном заседании суда в четверг не состоялись. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Выборы главы КСУ не состоялись", - сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что о дате и времени проведения таких выборов сообщат дополнительно.
Добавим, ранее планировалось, что выборы главы Конституционного суда Украины состоятся на специальном пленарном заседании суда 2 ноября.
Напомним, 19 октября КСУ на специальном пленарном заседании не смог избрать нового главу, поскольку предложенный кандидат не набрал достаточного количества голосов.