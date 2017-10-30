Вибори до ОТГ: поліція відкрила 10 кримінальних проваджень через порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень протягом дня виборів в об'єднаних територіальних громадах, з них 4 — за фактом підкупу виборців, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Усього в рамках виборчого процесу до органів Національної поліції надійшло 207 повідомлень про різні події, з яких 136 – у день проведення виборів. Переважна більшість повідомлень була пов’язана з порушенням ведення передвиборної агітації та підкупом виборців. За кожним із цих фактів поліцією проводиться детальна перевірка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відомості стосовно 10 фактів із загальної кількості повідомлень внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.
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"Чотири – за фактами підкупу виборців, ще по 2 – за фактами незаконного використання виборчих бюлетенів, а також умисного знищення або пошкодження майна", - наголосили в Нацполіції.
Крім того, зафіксовано по одному факту спричинення легких тілесних ушкоджень і перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.
Також за повідомленням відомства, за фактом нападу на одну з виборчих дільниць на Дніпропетровщині, Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів передбачених статтями 296 (Хуліганство), 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) та 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 29 жовтня в Україні відбули вибори до ОТГ на 1920 виборчих дільницях.