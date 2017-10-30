Вибори до ОТГ: ОПОРА назвала перші результати паралельних підрахунків голосів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За попередніми даними паралельного підрахунку спостерігачів ОПОРИ, на Закарпатті стали відомі імена перших 20 переможців на місцевих виборах, передає УНН з посиланням на сайт організації.

За даними паралельного підрахунку спостерігачів ОПОРИ, перемогу на посаду голови Баранинської ОТГ здобув чинний голова Баранинської сільської ради, самовисуванець Юрій Марусяк, який отримав 2 871 голосів виборців на дев’яти дільницях.

Також за даними спостерігачів, перемогу на округах від сіл здобули такі кандидати в депутати:

с. Баранинці – Василь Джуган, Євгеній Пожо, Світлана Хома, Валерій Шалаха, Мирослав Лукач, Микола Славич;

с. Холмець – Олег Голуб, Арсен-Давід Курта, Федір Ібрехсі;

с. Стрипа – Владислав Дранчак;

с. Барвінок – Сергій Гарновді, Дмитро Юрочко;

с. Підгорб – Анатолій Голош, Петро Ткачук;

с. Довге Поле – Віктор Керечін, Сергій Товт;

с. Циганівці – Василь Комар;

с. Ярок – М.Гринчук, В.Гливка

Станом на 02:00 30 жовтня інформація про переможців у селі Великі Лази уточнюється.

Нагадаємо, Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень протягом дня виборів в об'єднаних територіальних громадах.

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