Вибори до ОТГ: ОПОРА назвала перші результати паралельних підрахунків голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За попередніми даними паралельного підрахунку спостерігачів ОПОРИ, на Закарпатті стали відомі імена перших 20 переможців на місцевих виборах, передає УНН з посиланням на сайт організації.
За даними паралельного підрахунку спостерігачів ОПОРИ, перемогу на посаду голови Баранинської ОТГ здобув чинний голова Баранинської сільської ради, самовисуванець Юрій Марусяк, який отримав 2 871 голосів виборців на дев’яти дільницях.
Також за даними спостерігачів, перемогу на округах від сіл здобули такі кандидати в депутати:
с. Баранинці – Василь Джуган, Євгеній Пожо, Світлана Хома, Валерій Шалаха, Мирослав Лукач, Микола Славич;
с. Холмець – Олег Голуб, Арсен-Давід Курта, Федір Ібрехсі;
с. Стрипа – Владислав Дранчак;
с. Барвінок – Сергій Гарновді, Дмитро Юрочко;
с. Підгорб – Анатолій Голош, Петро Ткачук;
с. Довге Поле – Віктор Керечін, Сергій Товт;
с. Циганівці – Василь Комар;
с. Ярок – М.Гринчук, В.Гливка
Станом на 02:00 30 жовтня інформація про переможців у селі Великі Лази уточнюється.
Нагадаємо, Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень протягом дня виборів в об'єднаних територіальних громадах.