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Вибори-2020: в Одесі виділять близько 1,4 млн грн на захист виборців та членів комісій від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Одесі виділять близько 1,4 млн гривень на захист виборців та членів комісій від COVID-19. Так, 150 960 гривень буде спрямовано на забезпечення захисними костюмами та засобами індивідуального захисту членів виборчої комісії, які виїжджатимуть додому до хворих чи з підозрою на COVID-19 та 1 244 400 гривень на забезпечення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

“За рахунок коштів бюджету міста Одеси на забезпечення захисними костюмами та засобами індивідуального захисту членів виборчої комісії, які виїжджатимуть додому до хворих чи з підозрою на COVID-19, планується виділити 150 960 гривень”, — сказано у відповіді на запит.

Зазначається, що для дотримання на всіх виборчих дільницях, утворених на постійній основі на території міста Одеси, санітарних норм та правил планується придбання наступних засобів індивідуального захисту:

  • комплекти захисного одягу (костюми, щитки тощо) — 636 шт.;
  • маски медичні захисні — 101 238 шт.;
  • рукавички одноразові — 34 044 пари;
  • засіб для дезінфекції рук — 1 338 л.

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“Для забезпечення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами (крім перерахованих, ще дезінфікуючий засіб для вологого прибирання приміщень (таблетки в упаковках) за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Одеси планується виділити 1 244,4 тис. грн (1 244 400 гривень — ред.)”, — додається у відповіді.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Певний час точилися чутки про вірогідність їх перенесення, проте наразі вибори таки мають відбутися цього числа.

Тим часом лідерами за показниками зараження коронавірусом залишаються: столичний регіон, Харківська, Одеська області.

Окрім того, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що не виключають спалах COVID-19 після місцевих виборів. 

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