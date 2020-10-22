Вибори-2020: в Одесі виділять близько 1,4 млн грн на захист виборців та членів комісій від COVID-19

Вибори-2020: в Одесі виділять близько 1,4 млн грн на захист виборців та членів комісій від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Одесі виділять близько 1,4 млн гривень на захист виборців та членів комісій від COVID-19. Так, 150 960 гривень буде спрямовано на забезпечення захисними костюмами та засобами індивідуального захисту членів виборчої комісії, які виїжджатимуть додому до хворих чи з підозрою на COVID-19 та 1 244 400 гривень на забезпечення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
“За рахунок коштів бюджету міста Одеси на забезпечення захисними костюмами та засобами індивідуального захисту членів виборчої комісії, які виїжджатимуть додому до хворих чи з підозрою на COVID-19, планується виділити 150 960 гривень”, — сказано у відповіді на запит.
Зазначається, що для дотримання на всіх виборчих дільницях, утворених на постійній основі на території міста Одеси, санітарних норм та правил планується придбання наступних засобів індивідуального захисту:
-
- комплекти захисного одягу (костюми, щитки тощо) — 636 шт.;
-
- маски медичні захисні — 101 238 шт.;
-
- рукавички одноразові — 34 044 пари;
-
- засіб для дезінфекції рук — 1 338 л.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маски, своя ручка, штрафи, виїзні комісії для хворих на COVID-19: член ЦВК розповів про особливості проведення виборів
“Для забезпечення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами (крім перерахованих, ще дезінфікуючий засіб для вологого прибирання приміщень (таблетки в упаковках) за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Одеси планується виділити 1 244,4 тис. грн (1 244 400 гривень — ред.)”, — додається у відповіді.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Певний час точилися чутки про вірогідність їх перенесення, проте наразі вибори таки мають відбутися цього числа.
Тим часом лідерами за показниками зараження коронавірусом залишаються: столичний регіон, Харківська, Одеська області.
Окрім того, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що не виключають спалах COVID-19 після місцевих виборів.