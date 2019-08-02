Вибори-2019: щодо членів ОВК №50 відкрили провадження

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. За фактом невиконання членами ОВК №50 рішення суду щодо перерахунку голосів відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Як повідомили у прес-службі поліції, відповідно до постанови Донецького окружного апеляційного суду, виборча комісія 50-го округу у Покровську мала провести повторний підрахунок голосів на трьох дільницях. Наразі рішення суду не виконано, у зв’язку з чим поліція розпочала досудове розслідування.

"Бездіяльність окружної виборчої комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення, що набрало законної сили)", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком до 3 років.

У прес-службі додали, що наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва поліції Донецької області.

Як повідомляв УННполіція тримала під посиленою охороною ОВК №50 у Донецькій області, де стались сутички в результаті того, що спостерігачі помітили розбіжності у цифрах в протоколах комісій.

Українські Національні Новини

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