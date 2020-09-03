Везли під виглядом чаю: у порту виявили рекордну партію контрабандних сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На Одещині у порту виявили рекордну партію контрабандних сигарет - 1185 ящиків сигарет на майже 23 мільйони гривень, які хотіл провезти в Україні під виглядом чаю. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Наймасштабнішу по своїй кількості за останній період міжнародну оборудку з переміщення в Україну незадекларованих цигарок викрили учора прикордонники на Одещині. Аби перемістити товар, ділки перевозили тютюнові вироби під виглядом чаю. Загалом із контейнера вантажівки прикордонники дістали 1185 ящиків незадекларованих цигарок іноземного виробництва. Попередня сума оцінки курива склала близько 23-х мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, до Чорноморського морського порту товар прибув на одному теплоходів із Грузії.
Правопорушення задокументовано згідно з чинним законодавством України, зокрема працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ.
Наразі транспортний засіб з контейнером цигарок вилучено.
Нагадаємо, у лютому на кордоні з Румунією виявили рекордну партію контрабандних сигарет.