Везли под видом чая: в порту обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Одесской области в порту обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет - 1185 ящиков сигарет на почти 23 миллиона гривен, которые хотели провезти в Украину под видом чая. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Наиболее масштабную по своему количеству за последний период международная оборудка по перемещению в Украину незадекларированных сигарет разоблачили вчера пограничники в Одесской области. Чтобы переместить товар дельцы перевозили табачные изделия под видом чая. Всего из контейнера грузовика пограничники изъяли 1185 ящиков незадекларированных сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки курева составила около 23-х миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Как указано, в Черноморский морской порт товар прибыл на одном теплоходов из Грузии.
Правонарушения задокументированы в соответствии с действующим законодательством Украины, в том числе работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ.
Транспортное средство с контейнером сигарет изъято.
Напомним, в феврале на границе с Румынией обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет.