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Ветерани АТО зіграли в шекспірівській комедії на сцені київського театру

Ветерани АТО зіграли в шекспірівській комедії на сцені київського театру

Київ • УНН

 • 19239 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Перший соціальний англомовний театр ветеранів та волонтерів АТО "Project "W" – Veteran, Volunteer and William" презентував для глядачів свою першу виставу англійською мовою "Дванадцята ніч, або що захочете" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Вистава відбулась на сцені Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса в Києві, передає кореспондент УНН.

Ролі у виставі виконали ветерани і волонтери АТО, які за рік перетворились із мужніх і відважних бійців на справжніх англомовних акторів – лицарів, герцогів, серів, камеристок і графинь. Цілий рік вони вивчали англійську, сценічне мистецтво й сценічну мову в рамках соціального проекту з реабілітації для учасників бойових дій. Усього лише за рік під керівництвом викладачів, режисера і художнього керівника провели величезну роботу – вивчили англійську мову (декому довелося починати з азів), побороли страх сцени, опанували акторську майстерність, довели собі й суспільству, що здатні реалізувати найамбітніший проект, вони ще раз стали героями – тепер уже театру.

Шекспірівська комедія у виконанні новоспечених акторів вийшла надзвичайно веселою, іронічною (навіть Шекспір у виставі натурально перевертається у труні), а поряд з тим, – сумною і ліричною, оскільки ветерани очікувано присвятили її своїм бойовим побратимам, фотографії яких показують наприкінці дійства.

Унікальну ідею придумав, ініціював та організовує ветеран АТО Ігор Касьян, постановив український режисер та Заслужений артист України Олексій Гнатковський, куратором проекту виступив військовий капелан, громадський діяч Сергій Дмитрієв , а художнім керівником український театральний режисер, директор-художній керівник Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім.Івана Франка Ростислав Держипільський.

Після успіху проекту в Києві організатори проекту збираються показати виставу в Івано-Франківському театрі, втім нових виступів у столиці поки що не планують, однак дуже раді, що змогли реалізувати такий великий проект, в успіх якого до останнього вірили далеко не всі.

Нагадаємо, рік тому президент України Петро Порошенко підписав указ "Про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях".

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