Весняне рівнодення 2019: значення, прикмети та, як його краще провести
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні Весняне рівнодення 2019 відбудеться за дві хвилини до 21 березня. Цей день вважається астрономічним початком весни, коли день за тривалістю дорівнює ночі. За повір’ями, тоді розпочинається нове життя – природа оживає набирається сил та енергії, передає УНН.
Саме в день весняного рівнодення Сонце перетинає екватор з південного боку нашої планети на північ. Внаслідок цього північна півкуля Землі починає прогріватись інтенсивніше, тривалість дня поступово зростає, а ночі - спадає, все наближається до літа.
Як варто провести цей день
Весняне рівнодення з давніх-давен несло сакральне значення. Наші предки вважали, що у час, коли день стає рівний ночі все у світі намагається знайти золоту середину між світлом і темрявою, між добром і злом. Саме тоді у людини з’являється величезна кількість можливостей відродитись духовно й емоційно, набратись сил для нових звершень.
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У цей день варто провести чистку як у власному помешканні, так і у своїй голові. Варто попрощатись з непотрібними, розбитими речами, впорядкувати свої думки і розпрощатись з неприємними спогадами. Це найкращий час відпустити старі образи і тим самим звільнитись від їхнього тягаря. День немов дає можливість людині очиститись та змінити своє життя на краще.
Доречно у день весняного рівнодення скласти плани на майбутнє: поїздки, зустрічі, задуматись над здійсненням давно запланованих справ. А для точної реалізації своїх задумів варто записати їх та призначити кінцеву дату. Це пришвидшить процес.
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Важливо у рівнодень зберігати спокій, не злитись та ні в якому разі не влаштовувати сварок. Краще відсторонитись від негативних чинників, які б вплинули на ваш емоційний стан.
День весняного рівнодення: народні прикмети
Якщо в цей день погода буде світлою і теплою, то такою буде і вся весна, а якщо будуть заморозки, то вони триватимуть іще 40 днів.
Сни у день весняного рівнодення вважаються віщими, а якщо ще й загадати бажання, то воно обов’язково збудеться.
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