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Весеннее равноденствие 2019: значение, приметы и, как его лучше провести

Киев • УНН

 • 21762 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине Весеннее равноденствие 2019 года состоится за две минуты до 21 марта. Этот день считается астрономическим началом весны, когда день по продолжительности равен ночи. По поверьям, тогда начинается новая жизнь - природа оживает набирается сил и энергии, передает УНН.

Весеннее равноденствие 2019: значение, приметы и, как его лучше провести

Именно в день весеннего равноденствия Солнце пересекает экватор с южной стороны нашей планеты на север. В результате северное полушарие Земли начинает прогреваться интенсивнее, продолжительность дня постепенно растет, а ночи - приходит, все приближается к лету.

Как следует провести этот день

Весеннее равноденствие с давних времен несло сакральное значение. Наши предки считали, что во время, когда день становится равен ночи все в мире пытается найти золотую середину между светом и тьмой, между добром и злом. Именно тогда у человека появляется огромное количество возможностей возродиться духовно и эмоционально, набраться сил для новых свершений.

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В этот день стоит провести чистку как в собственном доме, так и в своей голове. Стоит проститься с ненужными, разбитыми вещами, упорядочить свои мысли и распрощаться с неприятными воспоминаниями. Это лучшее время отпустить старые обиды и тем самым освободиться от их тяжести. День, как дает возможность человеку очиститься и изменить свою жизнь к лучшему.

Уместно в день весеннего равноденствия составить планы на будущее: поездки, встречи, задуматься над осуществлением давно запланированных дел. А для точной реализации своих замыслов следует записать их и назначить дату. Это ускорит процесс.

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Важно в равноденствии сохранять спокойствие, не злиться и ни в коем случае не устраивать ссор. Лучше отстраниться от негативных факторов, которые повлияли на ваше эмоциональное состояние.

День весеннего равноденствия: народные приметы

Если в этот день погода будет светлой и теплой, то такой будет и вся весна, а если будут заморозки, то они продлятся еще 40 дней.

Сны в день весеннего равноденствия считаются вещими, а если еще и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

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